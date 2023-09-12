أسعار الذهب في مصر الآن.. اعرف عيار 21 بكام؟

شهدت أسعار الذهب استقرارا في الوقت الحالي بمحلات الصاغة المصرية بعد التراجعات القوية التي شهدتها الأسعار على مدار اليوم ليسجل عيار 21 الأكثر شيوعا داخل محلات الصاغة الآن 2200 جنيه.

وتستعرض «الوطن» في خلال السطور التالية، أسعار الذهب الآن حسب بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الآن 2514 جنيها للشراء قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21، وقت كتابة التقرير 2200 جنيه للشراء قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في محلات الصاغة خلال الوقت الحالي 1886 جنيها للشراء قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب الآن 17600 جنيه للشراء.