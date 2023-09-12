الهلال الأحمر ببنغازي يشكر مصر: دائمة الوقوف مع ليبيا في الأزمات

وجه المتحدث باسم الهلال الأحمر في بنغازي توفيق الشكري، الشكر للشعب المصري وحكومته، لدعمهم الدائم للشعب الليبي في الأزمات، مؤكدا أن هناك تنسيقا مع الهلال والصليب الأحمر على الصعيد العالمي، ومع الدول المجاورة، ومن المتوقع خلال الساعات القليلة المقبلة وصول شحنات من الدعم لمواجهة آثار العاصفة دانيال.

10 آلاف مفقود في ليبيا

أضاف «الشكري»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية دينا الوكيل، أن عدد المفقودين كبير للغاية يفوق 10 آلاف شخص، والإمكانات التي تساعد على عمليات البحث وطرق الإنقاذ تأتي في الأولوية، وهناك 500 منزل تضررت في مدينة درنة،و يحتاج النازحون إلى مأوى وغذاء وغطاء وإسعافات أولية.

الفيضانات مستمرة

ولفت إلى أن درنة ليست مدينة كبيرة، والفيضانات أضرت المدينة، سواء على مستوى البنية التحتية أو الأرواح، موضحا أن الفيضانات ما زالت مستمرة بينما الطقس مستقر، كما أن الهلال الأحمر الليبي منفتح على الجميع سواء مع الهلال الأحمر المصري أو غيره.