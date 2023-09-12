«الكشكي»: اللجان المتخصصة بالحوار الوطني تراعي عدالة المشاركة بين الأحزاب

قال جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن فكرة عقد الجلسات التخصصية بالحوار الوطني جاءت من مجلس الأمناء نظرا لأن الجلسات العامة تشهد على مدار 70 جلسة مشاركات كبرى، ومن ثم النقاشات تكون كثيرة للغاية وتحتاج إلى صياغة وبلورة.

20 متخصصا في اللجان

وأضاف «الكشكي»، خلال مكالمة هاتفية بجلسات الحوار الوطني، وذلك على شاشة قناة «إكسترا لايف»، أن مجلس الأمناء اقترح فكرة اللجان المتخصصة وتقدم من 10 إلى 20 متخصصا، وهي بالأساس فنية تراعي عدالة المشاركة بين الأحزاب والتيارات الوطنية، وفي النهاية تعتمد على المتخصصين والفنيين والخبراء على نحو رئيسي.

ولفت إلى أن مهمة اللجان التخصصية هي بلورة وصياغة وكتابة المخرجات والتوصيات النهائية، فعلى سبيل المثال النظام الانتخابي لمجلسي النواب والشيوخ يحتاج إلى أساتذة قانون ودستور ومتخصصين ومن ثم لا تصلح بعض الرؤى.

حلقة الوصل بين الجلسة العامة ومجلس الأمناء

وأوضح أن القائمين على اللجان المتخصصية يأخذون روح النقاشات العامة لأن ذلك يعرض عليهم ويقدم لهم، ومن ثم يختاروا منه ما يناسب الدستور والقانون وتنفيذه على الواقع، وفي النهاية حققت نجاحات كبرى وكانت محطة وسيطة بين الجلسات العامة ومجلس الأمناء.