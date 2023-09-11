عضو بـ«النواب»: قانون الأحزاب السياسية في حاجة لتعديلات

قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحياة السياسية في مصر لا يمكن أن تكون إلا بوجود أحزاب سياسية وقوية وفعالة في الواقع المصري، لذا بدأت المرحلة الثانية من الحوار الوطني بجلسات المحور السياسي.

جلسة الحوار الوطني كانت سارية

وأضاف خلال لقائه عبر فضائية dmc، أن جلسة الحوارالوطني ناقشت التحديات التي تواجه الأحزاب على الأرض، منها أزمة التمويل والتي تتزامن مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأشار إلى أن قانون الأحزاب السياسية مر عليه أكثر من46 عامًا، موضحا أنه كان موجودا بواقع دستوري مختلف، وفقًا للدستور 71، وحصلت عليه تعديلات عام 2011، ولكن ما زال القانون يحتاج لتعديلات أخرى.