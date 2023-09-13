مسؤول بـ«إيني» الإيطالية: لا توجد مشاكل في حقل ظهر.. وأداؤه يتماشى مع خططنا

أكد جويدو بروسكو، مدير الموارد الطبيعية في شركة إيني الايطالية، أنه لا توجد مشاكل في حقل ظهر، وأن أداء الحقل المصري يتماشى مع خطط الشركة، وأفضل من أداء الحقول الأكبر في روسيا، وفقًا لـ«رويترز».

إنتاج إيني في مصر

وأضاف مدير الموارد الطبيعية في شركة إيني الايطالية، في مقابلة مع «رويترز»، أن إنتاج إيني في مصر بلغ 346 كيلو برميل من المكافئ النفطي يوميًا العام الماضي، وستستثمر الشركة حوالي 3.5 مليار دولار على مدى 4 سنوات في أنشطة تشمل استكشاف وإدارة الحقول الحالية.

موردي الغاز لإيطاليا

وأشار بروسكو، إلى أن الجزائر ومصر وليبيا ستكونا موردي الغاز الرئيسيين لإيطاليا في السنوات القليلة المقبلة.

وتابع بأن أفريقيا قارة تحتاج إلى الكثير من الاستثمارات حتى في أعمال التنقيب والإنتاج التقليدية.

انخفاض إمدادات الغاز الروسي

وفي العام الماضي، استجابت شركة إيني، أكبر مستورد للغاز الطبيعي في إيطاليا، بسرعة لانخفاض إمدادات الغاز الروسي عن طريق شحن كميات متزايدة من أفريقيا إلى موطنها الأصلي.