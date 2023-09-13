كررها 5 مرات.. ماكرون يوجه رسالة إلى المغرب: سنقف إلى جانبكم (فيديو)

وجَّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة للمغاربة بعد تعرضهم لزلزال مدمر تسبب في وقوع آلاف الضحايا والمصابين، وكرر خلال رسالته التي ألقاها في فيديو مصور عبر حسابه على شبكة التدوينات القصير إكس «تويتر» سابقًا كلمة «سنقف إلى جانبكم» قرابة 5 مرات.

فرنسا اهتزت هي أيضًا بسبب ما حدث

وقال ماكرون مخاطبًا الشعب المغربي «صباح الخير أحب أن أتوجه مباشرة لجميع المغربيين والمغربيات لكي أقول لكم إن فرنسا اهتزت هي أيضًا بسبب ما حدث ليل الجمعة والسبت من الزلزال المروع».

وأكد ماكرون على تعاطفه مع المغاربة «وأننا نتعاطف بالتأكيد مع المفقودين والعائلات والجرحى وعندما أقول ذلك أفكر بالطبع في جميع العائلات التي تقيم بين فرنسا والمغرب وفي تلك المصائر المشتركة وأن فرنسا تتضامن معكم وتقف إلى جانبكم وفي هذا الوقت الذي يخيم عليه الحزن لا بد من التحرك والتضامن وأحتاج إلى كلمات بسيطة للغاية».

سمعت الكثير من التعليقات المثيرة للجدل في الأيام الماضية

وتابع: «لقد سمعت الكثير من التعليقات المثيرة للجدل في الأيام الماضية ولا داعي لكل هذا فنحن هنا ولدينا الإمكانيات لتقديم المساعدة الإنسانية المباشرة وبالطبع يعود لجلالة الملك والحكومة المغربية أن يقوما على نحو سيادي بالكامل بتنظيم المساعدات الدولية لذا فنحن جاهزون لخيارهم السيادي منذ الدقيقة الأولى ونقوم بذلك وهو أمر طبيعي للغاية ».

أيّها المغربيون والمغربيات

إننا نقف إلى جانبكم. pic.twitter.com/jsoOxEg8N3 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 12, 2023

وانتقد ماكرون بعض التعليقات السلبية «أريد من الجميع وقف كل هذه التعليقات المثيرة للجدل التي تفرق والتي تعقد الامور في هذا الوقت المأساوي للغاية وعدم التفوه بها احترامًا للجميع واننا نقف إلى جانبكم اليوم واننا ندعمكم أيضًا من خلال تمويل جمعيات تنشط ميدانيًا منذ اليوم الأول وسنواصل هذا الدعم وسالتقي ممثلين عنها شخصيا في الأيام المقبلة وسنبقى إلى جانبكم في الاجل الطويل على الصعيد الإنساني وعلى الصعيد الطبي ومن اجل إعادة الإعمار وتوفير المساعدات الثقافية والتراثية وفي جميع المجالات التي يرى الشعب المغربي والسلطات أنه يمكن تقديم مساعدة مفيدة»، مختتمًا رسالته قائلًا «اننا نقف الي جانبكم اليوم وفي المستقبل».