رئيس المجلس الرئاسي الليبي يشكر مصر: السيسي المجسد للعروبة والأخوة

قدم محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، خالص الشكر لجمهورية مصر العربية وللرئيس عبدالفتاح السيسي، بسبب الدعم المصري لليبيا ووقوفها بجوارها في أزمتها.

المنفي يشيد بمواقف الدول الشقيقة والصديقة وعلى رأسها مصر والعرب

وقال المنفي، في كلمة متلفزة أذيعت منذ قليل، إنه لا يفوته أن يثني على مواقف الدول الشقيقه والصديقة وعلى رأسها مصر وكل الأشقاء العرب الذين قاموا وسيقومون بإرسال الدعم المباشر وتأكيد تضامنهم مع إخوانهم المنكوبين.

كما أعرب المنفي عن تثمينه للتعازي الحارة المقدمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووصفه بأنه المجسِّد لمصر العروبة والأخوة.

آلاف القتلى والمفقودين بسبب إعصار دانيال

ولقى الآلاف من الشعب الليبي مصرعهم بسبب إعصار دانيال الذي تسبب في فيضان وتجاوز عدد القتلى في درنة فقط 3000 قتيل، بينما نقلت وسائل الإعلام الليبية عن وزير الصحة قوله، إنه يتوقع ارتفاع عدد ضحايا الإعصار إلى 10 آلاف شخص، والمفقودين إلى نحو 100 ألف شخص.