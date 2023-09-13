رئيس المجلس الرئاسي الليبي يشكر مصر: السيسي المجسد للعروبة والأخوة
كتب:
أحمد حامد دياب
01:55 ص | الأربعاء 13 سبتمبر 2023
محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي
قدم محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، خالص الشكر لجمهورية مصر العربية وللرئيس عبدالفتاح السيسي، بسبب الدعم المصري لليبيا ووقوفها بجوارها في أزمتها.
المنفي يشيد بمواقف الدول الشقيقة والصديقة وعلى رأسها مصر والعرب
وقال المنفي، في كلمة متلفزة أذيعت منذ قليل، إنه لا يفوته أن يثني على مواقف الدول الشقيقه والصديقة وعلى رأسها مصر وكل الأشقاء العرب الذين قاموا وسيقومون بإرسال الدعم المباشر وتأكيد تضامنهم مع إخوانهم المنكوبين.
كما أعرب المنفي عن تثمينه للتعازي الحارة المقدمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووصفه بأنه المجسِّد لمصر العروبة والأخوة.
"نحتاج إلى مساعدات دولية لدعم جهود الإغاثة ".. كلمة #محمد_المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي حول كارثة #فيضانات_ليبيا في #درنة وشرق البلاد#ليبيا#الحدث pic.twitter.com/WXHjL5L6d5— ا لـحـدث (@AlHadath) September 12, 2023
آلاف القتلى والمفقودين بسبب إعصار دانيال
ولقى الآلاف من الشعب الليبي مصرعهم بسبب إعصار دانيال الذي تسبب في فيضان وتجاوز عدد القتلى في درنة فقط 3000 قتيل، بينما نقلت وسائل الإعلام الليبية عن وزير الصحة قوله، إنه يتوقع ارتفاع عدد ضحايا الإعصار إلى 10 آلاف شخص، والمفقودين إلى نحو 100 ألف شخص.