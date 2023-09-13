أمطار غزيرة تضرب بورسعيد لمدة نصف ساعة.. والأهالي: اللهم صيِّبا نافعا

شهدت محافظة بورسعيد أمطارا شديدة الغزارة في الساعات الأولى من صباح اليوم، لمدة نصف ساعة، وردد أهالي بورسعيد على صفحات التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «دعاء اللهم صيبا نافعا ويا رب استر».

الأرصاد: الأمطار من تداعيات العاصفة دانيال

كانت هيئة الأرصاد الجوية قد أعلنت عن سقوط أمطار ضعيفة إلى كثيفة في بورسعيد ضمن تبعيات العاصفة دانيال التي شهدتها بورسعيد منذ فجر الثلاثاء، وبدأت برياح ضبابية محملة بالأتربة منعت المارة من السير في الشوارع، وأثرت على حركة الأسواق التجارية.

إعلان حالة الطوارئ

وأعلنت محافظة بورسعيد حالة الطوارئ، ووجَّه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد بانتشار سيارات سحب مياه الأمطار في مختلف الشوارع، خاصة الجانبية وتسليك بالوعات الأمطار والصرف الصحي بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على محافظة بورسعيد.

توقف حركة الصيد

وأعلن مصدر مسؤول بميناء الصيد البحري ببورسعيد توقف حركة الصبد فجر اليوم، نظرا لسقوط الأمطار الغزيرة وارتفاع الأمواج من 5 إلى 7 أمتار، ما يشكِّل خطورة على الصيادين، كما حذر صيادي الدهرا على شاطئ بورسعيد من النزول للصيد حتى استقرار الطقس وانتهاء تبعيات العاصفة دانيال.

كان اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، قد أعلن، حالة الطوارئ في محافظات القناة لمواجهة أخطار الأمطار وموجة عدم استقرار الأحوال الجوية، والعاصفة دانيال، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة.

وأشار إلى الانتشار الفوري لسيارات شفط المياه، لمواجهة العاصفة دانيال، منها عربات الفاكيوم والكسح والسيول، ومعدات التدخل السريع في محافظات القناة.