الدب الروسي يلتقي صاحب الصواريخ البالستية.. «لقاء يثير قلق الغرب»

يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون في قمة نادرة في روسيا، حيث من المتوقع أن يمضي الزعيمان قدما في مفاوضات الأسلحة وتعزيز التعاون العسكري.

المحللون يتوقعون موافقة كوريا الشمالية على تزويد روسيا بالذخيرة

وبحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب» فإن المحللين يتوقعون موافقة بيونج كوريا الشمالية على تزويد روسيا بالذخيرة والأسلحة اللازمة لحربها في أوكرانيا.

كما يتوقع المحللون أن توافق موسكو على نقل التكنولوجيا المتعلقة بالأسلحة إلى بيونج يانج، مثل أقمار التجسس الصناعية والغواصات التي تعمل بالطاقة النووية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الأربعاء، عن كيم جونج أون أن رحلته إلى روسيا للقاء بوتين هي دليل واضح على إعطاء كوريا الشمالية الأولوية للأهمية الاستراتيجية لعلاقاتها الثنائية.

سافر بالقطار وصولًا للحدود الروسية

وتحرك رئيس كوريا الشمالية بالقطار وصولًا لمدينة خاسان الحدودية الروسية في الساعة السادسة صباح أمس الثلاثاء، واستقبله كبار المسؤولين الروس، بما في ذلك وزير الموارد الطبيعية الروسي ألكسندر كوزلوف، وغادر بعد ذلك إلى وجهته، التي لم يعلن عنها حتى الأن.

ومن المتوقع أن تٌعقد القمة اليوم الأربعاء في مركز فوستوتشني كوزمودروم الفضائي الروسي في منطقة أمور.

وبحسب وسائل إعلام عالمية فإن هذه القمة تسبب بعض المخاوف لدى الغرب خاصة مع احتماليات دعم كوريا الشمالية لروسيا في حربها مع أوكرانيا واحتمالات مدها بصواريخ بالستية واحتمالات اقرار تدريبات مشتركة بينهم، قد تصيب الجارة الجنوبية وحلفائها بالغرب بالقلق.