كيف تجمع أوكرانيا الجنود الروس من «طريق الموت»؟.. صفقة تبادلية

في ظل استمرار وتيرة الأزمة بين روسيا وأوكرانيا وزيادة عدد الضحايا، يواصل جنود أوكرانيين البحث عن جثث جنود روس على طول طريق ريفي مهجور يعرف بـ«طريق الموت»، حتى يتمكنوا من استبدالهم بزملائهم الأحياء والأموات، ضمن صفقة تبادليه بين البلدين، بحسب ما ذكرته قناة «العربية».

روسيا وأوكرانيا «طريق الموت»

ويعود تسمية «طريق الموت» من قبل الجنود الروس، بسبب قتل عدد كبير منهم خلال استعادة القوات الأوكرانية لقرية بلاهوداتني في جنوب شرق البلاد في يونيو الماضي.

وانتقلت جبهة القتال بين روسيا وأوكرانيا إلى الجنوب، وأصبح الطريق أخيرًا آمنًا بما يكفي كي يبدأ الفريق المكون من ثلاثة جنود أوكرانيين مهمتهم في الجزء المحرر من منطقة دونيتسك.

وفي حين كانت نيران المدفعية تدوي، صرح فولوديمير، الجندي في مشاة البحرية البالغ من العمر 50 عامًا، قائلاً «سنقوم بالبحث.. نبحث بأعيننا، ونتتبع الرائحة».

تبادل إطلاق النار

وأضاف الجندي أن القوات الروسية اضطرت إلى الانسحاب من بلاهوداتني بسرعة، وأن الطريق الآخر الوحيد للخروج كان غير صالح للاستخدام لأنه كان مليئًا بالألغام، وكان هناك تبادل لإطلاق النار لكنهم تراجعوا بسرعة كبيرة، لذلك تركوا الجرحى والقتلى في الطريق، وفروا إلى أوروجايني لكنهم لم يبقوا فيها لفترة طويلة أيضًا.

ومن جانبه، تحدث فاسيلي متطوع يبلغ من العمر 53 عامًا، قائلاً: «هذا ما نفعله نجمع جثثهم ونرتب عمليات تبادل لأسرانا الأحياء وللجثث وأولادنا».

العثور على 9 جثث

وتأمن أوكرانيا نفسها من فخاخ روسيا، ليستخدم الجنود حبلا لسحب الجثث للتأكيد من عدم قيام القوات الروسية المنسحبة بتفخيخها، وعثرت المجموعة على 9 جثث خلال عملية البحث التي استمرت طوال الجمعة، ووضعهم في شاحنة ونقلها لإخضاعها لفحص الطب الشرعي.

ومن المعروف أن روسيا وأوكرانيا تجريان عمليات تبادل متكررة لأسري الحرب، وكذلك لجثث الجنود القتلى منذ بداية الأزمة في 24 فبراير 2022.