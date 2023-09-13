مشاهد كارثية في درنة الليبية.. اختفاء عائلات كاملة والجثث بكل مكان

مشاهد مؤلمة للكارثة التي ضربت مدينة درنة الليبية بسبب العاصفة دانيال، تسببت في انهيار بعض السدود والتي أغرقت المدينة ودمرتها، إذ اختفت عائلات بالكامل، فضلا عن انتشار الجثث في كل مكان.

مشاهد كارثية من درنة الليبية

وترصد «الوطن»، أبرز المشاهد المأساوية وهي كما يلي:

1- لجنة الطوارئ وصفت الأمر بالكارثي للغاية، الجثث ملقاة في كل مكان، في البحر في الأودية، وتحت أنقاض المباني.

2- من غير الممكن إحصاءُ العدد الكلي للقتلى في الوقت الراهن لاسيما وفيات درنة، حسبما ذكر عضو لجنة الطوارئ الليبية لوكالة رويترز.

3- رُبع مدينة درنة اختفى تقريبا جراء السيول، التي جرفت سدود المنطقة.

4- مخاوف من فقدان عشرة آلاف شخص.

5- تسبب الإعصار باختفاء نسبة تتراوح بين 25% إلى 45% من مدينة درنة، في البحر، بحسب تصريحات الجيش الليبي لقناة العربية.

6- فقدان عائلات بكاملها جراء الفيضانات حسبما ذكر وزير الداخلية الحكومة المكلفة من البرلمان.

7- مأساة إنسانية خلفتها المياه الجارفة قد يمتد تأثيرها لسنوات طوال.

8- تركت العائلات الثكلى وسط ذهول تام بسبب هول ما حدث.

9- مشاهد مروّعة لحجم الدمار الذي ألحقته السيول بالمباني والشوارع وما خلفته من عدد كبير من الضحايا.

10- وصل عدد القتلى حتى الآن لـ5300 شخص، بينما لم تٌعلن أعداد المفقودين بشكل رسمي حتى الآن، حيث يقدرهم البعض بـ10 آلاف شخص.