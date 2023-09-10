نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. خلال 72 ساعة من غلق التسجيل

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الشعبتين العلمي والأدبي من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023 سيتم الكشف عنها خلال فترة زمنية 72 ساعة من غلق باب التسجيل للرغبات عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، منوهاً بأن العمل مستمر غداً في آخر أيام المرحلة.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وأوضح رئيس قطاع التعليم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اللجنة العليا للتنسيق ستبدأ بعد غلق باب تسجيل رغبات توزيع الطلاب على الكليات وفقاً للأعداد المقررة لها وتجهيز نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الشعبتين، على أن يتم بعدها تحديد موعد تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة أسوة بالمرحلتين السابقتين، منوهاً بأن الوزارة تواصل أعمال التنسيق وفقاً لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات.

تنسيق الجامعات 2023

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الحكومية بمختلف المحافظات استقبال الطلاب المرشحين للكليات المختلفة لتسليم أوراقهم بشأن القبول بالكليات، وفقاً لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي، وإجراء الكشف الطبي وفقاً للجداول المعلنة.