رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. تظهر خلال أيام

ساعات قليلة وينتهي غلق تسجيل الرغبات بتنسيق المرحلة الثالثة 2023، إذ يترقب طلاب الدور الثاني غلق التسجيل للدخول على رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لمتابعة النتيجة الخاصة بهم، ومعرفتها فور إعلانها.

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّه من المقرر غلق تسجيل رغبات المرحلة الثالثة بعد انتهاء مهلة المد اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 7 مساء، وترصد السطور التالية، نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، وخطوات الاستعلام عن النتيجة، والتي جاءت كما يلي.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

- الدخول إلى رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، فور إعلانها من هنــــــــــــا.

- يدخل الطالب على «نتائج التنسيق»، ثم يختار «مدارس الثانوية العامة» من بين الاختيارات الموجودة.

- إدخال بعض البيانات المطلوبة مثل «رقم الجلوس الطالب، والرقم السري الخاص بالطالب والذي تم الحصول عليه من نتيجة الثانوية العامة الخاصة به».

- إدخال الرقم التأكيدي الذي يظهر بشكل مموه أمامه على الشاشة في الخانة المخصصة لذلك.

- وبعد الانتهاء من إدخال جميع البيانات المطلوبة، يتم الضغط على الأيقونة الخاصة بالخطوة التالية.

- تظهر أمام الطالب بعض البيانات الخاصة به للتأكد منها، والتي تشتمل على إدارته التعليمية والمحافظة ورقم الجلوس وغيرها من البيانات الأخرى.

- بعد أن يتأكد الطالب من صحة البيانات الخاصة به، يضغط على عرض النتيجة لتظهر أمامه نتيجة التنسيق والكلية التي تم ترشيحه لها، ويجب عليه طباعة بطاقة الترشيح، حيث تعد من أهم المستندات المطلوبة للتقديم للكلية، إضافة إلى بعض المستندات الأخرى مثل شهادة الثانوية العامة وصور شخصية وبطاقة الطالب.