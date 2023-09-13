السجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه لمتهم بتجارة الهيروين في الجيزة

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، أحد الأشخاص لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة «الهيروين» في منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، بالسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وإلزامه المصاريف الجنائية.

الاتجار بالهيروين

وجاء في أوراق القضية، أنّه بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهم «م. ن»، وجّهت إليه اتهامات في أبريل من العام الماضي 2022 بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، بحيازة بقصد الاتجار مواد مخدرة «الهيروين» في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

بداية الواقعة

وكان قد تبلغ إلى قسم شرطة بولاق الدكرور، أنّ المتهم اتخذ دائرة القسم وكرا للاتجار في المواد المخدرة «الهيروين» للحصول على مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة وقوة من مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور وتم القبض على المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بحيازته للمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم واتخذت الإجراءات القانونية.