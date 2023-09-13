رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. «الإعلان خلال ساعات»

تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في مكتب تنسيق الجامعات الحكومية، خلال الساعات القليلة المقبلة، رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، الذين سجلوا الرغبات من الناجحين في امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الأول والثاني للشعبتين العلمي والأدبي، وفق ما كشفت عنه مصادر في المجلس الأعلى للجامعات واللجنة العليا للتنسيق، موضحة أنّ النتيجة ستكون إلكترونيا.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنّ رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، سيكون متاحا للطلاب بالمجان للاطلاع على الكلية المرشح لها الطالب، منوهة بأنّ مرحلة تقليل الاغتراب 2023 لطلاب المرحلة سيتم إتاحتها خلال 72 ساعة من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وتابعت المصادر، أنّ اللجنة العليا للتنسيق تواصل أعمالها بشأن الانتهاء الكامل والإعداد للنتيجة لإعلانها في أسرع وقت، موضحا أنّ توزيع الطلاب على الكليات كان وفقا للأعداد المقررة لها، مشيرة إلى أنّ أعمال الترشح للكليات يكون من خلال مكتب تنسيق الجامعات.