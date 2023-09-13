5 إرشادات مهمة قبل شراء حلوى المولد.. أبرزها التأكد من لون المنتج

كشف الدكتور حسن حسونة، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عددا من الإرشادات والنصائح المهمة حول كيفية اختيار حلوى المولد، والتناول الصحي لها.

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية أبرز الإرشادات عن كيفية اختيار حلوى المولد النبوي:

الحرص على شراء الفول السوداني والحمصية

- اختيار الحلوى قليلة السكر، والكثيرة من المكسرات، مثل الفولية، لإحتوائها على الفول السوداني الذي يوجد به البروتين والزيت الصحي بنسبة مرتفعة، بالإضافة إلى محتوى منخفض من الكربوهيدرات.

- شراء الحمصية كونها تحتوي على السكر والنشا، إذ تصل نسبة البروتين بها إلى 19%، ونسبة الزيت قليلة لا تزيد عن5.4%، كما أن الحمص غني بالفيتامينات والأملاح المعدنية، ويساع على الوقاية من الإسهال، وخفض ضغط الدم المرتفع، وخفض مستويات الكوليسترول بسبب الألياف، بالإضافة إلى انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم.

- عدم تناول كميات كبيرة من حلوى المولد، خاصة مرضى السكر، لاحتوائها على كمية كبيرة من السكر التي قد تؤدى إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، وتسوس الأسنان.

- يكفي قطعة واحدة من الحلوى، وعدم تناولها عند انخفاض معدل التمثيل الغذائي خلال النوم، كما يجب ممارسة النشاط الرياضي وأقلها المشي لاستهلاك جزء من الطاقة الناتجة من تناول الحلوى، كما يجب شرب كمية كبيرة من الماء، وتناول الخضراوات والفواكه.

- ضرورة شراء الحلوى من أماكن تخضع للرقابة الصحية، والتأكد من تاريخ إنتاج الصلاحية ولونها، واسم المنتج ومكونات الحلوى.