6 نصائح قبل شراء حلاوة المولد أبزها التأكد من تاريخ الإنتاج

بدأ العديد من المحلات التجارية عرض حلاوة المولد، إذ تفصلنا أيام معدودة بالاحتفال لمولد النبوي الشريف 2023، ويتجه الشعب المصري بكل فئاته لشراء الحلوى.

وقبل التوجه لشراء حلوى المولد هناك نصائح يجب الأخذ بها ووضعها في الحسبان؛ للتأكد من شراء منتج جيد وغير مضر للصحة أو قد يسبب أي مشكلات، حيث نشر جهاز حماية المستهلك عبر الموقع الرسمي الخاص به بعض النصائح للمواطنين قبل الشراء.

تأكد من التاريخ والغلاف

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز النصائح والنقاط التي يجب مراعاتها عند شراء «حلاوة المولد»:

- التأكد من سلامة الغلاف الخارجي للمنتج.

- التأكد من تاريخ الإنتاج وأنه للعام الحالي.

- البعد عن الحرارة والرطوبة.

- الشراء من محلات وأماكن معروفة.

- التأكد من اسم الشركة المصنعة مطبوع على الغلاف وسلامته.

- التأكد من أن البائع يحافظ على الظروف الملائمة لتخزن حلوى المولد.

العلبة سعرها يبدأ من 80 جنيها

واتجهت بعض سلاسل المحال التجارية الكبرى لبيع الحلوى في الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن توافر حلاوة المولد لديها، حيث أعلنت بعض المحلات عن أن أسعار حلويات المولد توافر في علب تبدأ من 80 جنيها.

وأعلنت وزارة التموين بدء طرح حلوى المولد في المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ التموين، اليوم في جميع المحافظات، بأسعار مخفضة عن أسعار حلاوة المولد في الأسواق المحلية.