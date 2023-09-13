كليات تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. اعرف الأماكن الشاغرة

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واللجنة العليا للتنسيق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّه من المقرر أن يتمّ الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد أن تنتهي اللجنة من تجهيزها لإتاحتها على الطلاب عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، موضحة أنَّ المرحلة الثالثة شهدت وجود العديد من الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الشعبتين العلمي والأدبي، لافتًا إلى أنَّ نتيجة المرحلة ستكون عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، إذ بمكن للطالب فور إتاحة النتيجة معرفتها من خلال كتابة رقم الجلوس والرقم السري.

كليات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية كليات تنسيق المرحلة الثالثة 2023 المتاحة لطلاب الشعبتين العلمي والأدبي، وفقاً لتقرير صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:

كليات الشعبة العلمية:

- التربية النوعية.

- التربية الرياضية.

- التربية الفنية.

- التربية الموسيقية.

- السياحة والفنادق.

- آداب انتظام.

- آداب انتساب.

- حقوق انتساب.

- حقوق.

- تربية طفولة.

- الخدمة الاجتماعية.

- المعاهد الفنية التجارية.

-المعاهد العليا للإدارة.

- معاهد نظم المعلومات.

- معاهد الخدمة الاجتماعية.

** الأماكن الشاغرة للشعبة الأدبية لـ كليات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

- كليات التربية الفنية.

- تربية موسيقية.

- التربية النوعية.