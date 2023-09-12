غلق تنسيق المرحلة الثالثة 2023 خلال ساعات

تسدل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الليلة، الستار على تنسيق المرحلة الثالثة 2023، بعد قرار الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، أمس، بمد فترة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الدور الثاني للثانوية العامة، يوما إضافيا، ليغلق في تمام الساعة 7 مساء اليوم.

غلق تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وأوضحت وزارة التعليم العالي، أنّ غلق تنسيق المرحلة الثالثة 2023 نهائيا سيكون في الساعة السابعة مساء اليوم، والتقديم عبر الرابط على مدار اليوم من خلال الحاسب الشخصي، ومستمر في معامل كليات الحاسبات حتى الساعة 3 عصرا.

خطوات الحصول على تنسيق المرحلة الثالثة

- الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

- خدمات تنسيق الثانوية العامة.

- إدخال البيانات المطلوبة الخاصة به.

- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

- إدخال الرقم السري الخاص بالطالب.

- تسجيل الرغبات

تعليمات مكتب التنسيق

وأعلن القائمون على مكتب التنسيق، أنّ الطلاب الذين نجحوا في التسجيل إلكترونيا وأعلنت نتائجهم بالفعل وتخلفوا عن تقديم أوراقهم، لن يتم الالتفات إلى ما سجلوه على شبكة الإنترنت إلكترونيا، وستكون النتيجة حذف أسمائهم ولن يستكمل ترشيحهم للكليات.