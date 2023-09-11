قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع التنسيق، إنّ موعد انتهاء تنسيق المرحلة الثالثة 2023 وآخر موعد للتسجيل سيكون غدا الثلاثاء، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

موعد انتهاء تنسيق المرحلة الثالثة 2023 وآخر موعد للتسجيل

وأضاف رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والمشرف على التنسيق لـ«الوطن»، أنّ وزير التعليم العالي قرر مدّ موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2023 يومًا إضافيًا، لتنتهي المرحلة الثالثة في تمام السابعة مساء الغد، حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يتقدموا بأوراقهم في التنسيق الإلكتروني حتى الآن.

تنسيق الجامعات 2023

وأوضح رئيس قطاع التعليم، أنّ موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الثالثة الناجحين في امتحانات الدور الأول والثاني، من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة طوال عمل أيام المرحلة، مؤكدًا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن.