الكشف على 1000 مريض في قافلة طبية لجامعة حلوان بمنطقة 120 فدان بمايو

نظم النشاط الاجتماعي في جامعة حلوان، فعاليات القافلة الطبية التوعوية لمنطقه 120 فدان مايو للكشف على المواطنين وتقديم العلاج مجانًا متضمنة ست تخصصات وهي العظام والأنف والأذن والرمد والأطفال والباطنة والنساء، وذلك خلال فعاليات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية الثالث عشر المنعقد بجامعه حلوان بقيادة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

أسبوع شباب الجامعات

ووفق بيان صادر عن جامعة حلوان، فتم خلال القافلة الكشف عن مرض القدم السكري والأمراض المزمنة مثل السكر والضغط والتوعية من مخاطرها، حيث تعقد القوافل الطبية بهدف تقديم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان، ولنشر الوعي وتعظيم الدور المجتمعي لتطوير المناطق المحيطة خاصة في أسبوع شباب الجامعات، لتحسين مستوى الخدمات الصحية، والوعي التثقيفي للمواطنين.

وشارك في القافلة 18 جامعة من الجامعات المشاركة في أسبوع شباب الجامعات لتقديم الخدمات الطبية والعلاج، حيث تأتي ضمن المسابقات التي يعقدها النشاط الاجتماعي لاختيار أفضل الطلاب الذين تفاعلوا وعملوا خلال القافلة وذلك على مستوى الجامعات المصرية، وتقام فعاليات مسابقات النشاط الاجتماعي تحت إشراف الدكتور زغلول عباس حسنين عميد كلية الخدمة الاجتماعية، وعصام زكي مدير إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

وجاءت القافلة برئاسة الدكتورة رشا رفاعي القائم بعمل عميد كليه الطب جامعه حلوان ورئيس اللجنة الطبية بأسبوع شباب الجامعات، والدكتور محمود عابد مدير عام الإدارة الطبية، والدكتور ناصر حمزاوي مدير مستشفى الطلبة والدكتورة ياسمين عمروسي، أستاذ مساعد بكليه الطب والدكتورة سلوي حسين المدرس بكليه الطب، وأطباء من مستشفى الطلبة، تحت اشراف الدكتور محمد فايز نائب مدير مستشفى الطلبة، بالكشف على 1000 حالة وصرف العلاج لهم.