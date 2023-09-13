ختام أسبوع شباب الجامعات 2023 بمشاركة 2000 طالب اليوم

تختتم جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل، اليوم، وبمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية أعمال أسبوع شباب الجامعات الـ13، وبحضور أكثر من 2000 طالب وطالبة من مختلف الجامعات، وذلك بعد أن شهد الأسبوع العشرات من الفعاليات والمسابقات.

أسبوع شباب الجامعات

وقال الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أنَّ للأنشطة الطلابية أهمية كبيرة في تنمية قدرات الطلاب بمختلف المجالات، موضحًا أنَّ الاتحادات الطلابية هي مصنع قادة المستقبل وصوت الطلاب، مؤكّداً اهتمام الجامعة بتعزيز الأنشطة كجزء أساسي من تجربة الطالب الجامعي من أجل تنمية قدراتهم و التي تؤهلهم لخدمة و تنمية المجتمع المصري.

شباب الجامعات

ويشهد ختام فعاليات أسبوع شباب الجامعات اليوم، عددًا من العروض الفنية والموسيقية لطلاب جامعة حلوان المشاركين في التنظيم للحفل وذلك وفقاًَ للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، بجانب تكريم الفرق الفائزة في المسابقات التي أقيمت على هامش أسبوع شباب الجامعات لمختلف الهوايات و الألعاب الرياضية.