«هذا الصباح» يبرز تقرير «الوطن» عن حصيلة «دانيال» و«المدمر»

عرضت قناة إكسترا نيوز، التقرير الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، والذي جاء بعنوان «حصيلة دانيال و«المدمر».. 2862 وفاة في المغرب و3 الآف وفاة في ليبيا»، كما استعرضت تقريرا بعنوان «مصر تعلن الحداد 3 أيام على ضحايا العاصفة والزلزال».

العون والمساندة لجميع الأشقاء

وقال الكاتب الصحفي جمال رائف، إنّ وقوف الدولة المصرية مع الأشقاء أمر طبيعي ومعهود، ومصر دائمًا تمد يد العون والمساندة لجميع الأشقاء في المحيط العربي والأفريقي وحتى على الصعيد الدولى.

دور مصري إنساني يدعم فكرة الأخوة

وتابع: «نتحدث عن دور مصري إنساني في المقام الأول، يدعم فكرة الأخوة ومعنى كلمة أشقاء على أرض الواقع، ووجدنا هذا الدور من قبل في لبنان والسودان وسوريا وغيرهم من الدول العربية».