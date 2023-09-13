أستاذ علاقات دولية: مصر داعم حقيقي وواقعي للدول العربية

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إنّ إنسانية الدولة المصرية هي العنوان الأبرز في التعامل مع الأشقاء العرب، فمصر دولة كبيرة ومحورية تنظر إلى أشقائها العرب باعتبارهم جزءا من الدولة المصرية، ودائمًا وأبدًا تكون داعما في الأزمات.

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، خلال استضافته في برنامج «هذا الصباح»، تقديم الإعلامي رامي الحلواني، والمُذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة المصرية حريصة على استقرار الأوضاع والتواجد في الأزمات والكواراث الطبيعية، والوقوف إلى جانب أشقائها العرب باعتبارها السند، ما ظهر في العديد من المواقف، سواء الأزمة الحالية في الشقيقة ليبيا أو الشقيقة المغرب، كما أنّ دور مصر كان واضحًا في زلزال 6 فبراير والذي وقع في سوريا وتركيا، مشيرًا الى أنّ الدولة المصرية أول من مدت يد العون لدعم البلدين الشقيقين.

وأوضح أنّه عندما حدثت الفيضانات في السودان، كانت مصر من أوائل الدول التي أرسلت فرق إنقاذ وطوارئ، وعملت على رفع المعاناة، باعتبار أنّ مصر هى الداعم والسند الحقيقي لكل الدول العربية.