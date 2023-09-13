تعرف على تطورات أوضاع ليبيا.. جثث في البحر وسد على وشك الانهيار

تعرضت ليبيا إلى سيول مدمرة نتجت عن إعصار دانيال، ما تسبب في وقوع آلاف القتلى والمصابين، ونرصد لكم فيما يلي أبرز الأخبار المتعلقة بهذه الكارثة.

مشكلة في مسألة انتشال الجثث من البحر

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أن البلاد تواجه مشكلة في مسألة انتشال الجثث، لافتًا إلى أن الجثث ما زالت في البحر، مشيرًا خلال تصريحات تليفزيونية له، إلى أن ليبيا تواجه مشكلة في الأطباء وسيارات الإسعاف والطواقم الطبية.

تحذيرات من انهيار سد جازا شمال شرقي ليبيا

وعلى صعيد متصل، حذر مسؤولون في غرفة الطوارئ بالهلال الأحمر الليبي، يوم الثلاثاء، من انهيار سد جازا في بلدة برسيس شمال شرقي ليبيا، فيما وصل عدد أعداد ضحايا السيول إلى أكثر من 5300 قتيل، حتى الآن.

درنة الأكثر تضررًا ودفن 700 جثة

وبحسب «سكاي نيوز» فإن مدينة درنة كانت الأكثر تضررا، واختفاء ربع مساحتها جراء السيول والفيضانات.

ودفنت السلطات 700 شخص ممن تم انتشال جثثهم، وما زال العمل جاريًا على انتشال المزيد من الجثث.

وتوقع الهلال الأحمر الليبي أن ترتفع أعداد الضحايا إلى عدة آلاف وذلك بعدما تأثرت مناطق درنة وسوسة والمرج وطبرق بإعصار دانيال، الذي تسبب في وقوع آلاف القتلى والمفقودين، ودمر البنية التحتية بهذه المدن.