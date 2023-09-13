الكشف على 1263 مريضا في قافلة طبية بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، قيام المديرية بتنظيم القوافل العلاجية داخل قرية الزهيري التابعة لمركز بني عبيد بالمحافظة، وذلك تحت إشراف الدكتورة علياء أبو السعود منسق عام القوافل، وجرى توقيع الكشف على 1263 مريضا.

وأشار مكين إلى أن القافلة الطبية جاءت بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتنفيذا لتوجيهات محافظ الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.

11 عيادة بالقافلة

وضمت القافلة 11 عيادة منها 2 باطنة - 2 أطفال - جراحة - جلدية - أسنان - تنظيم أسرة، ومعمل طفيليات وأشعة x ray، وجاءت أعداد المترددين على العيادات كالتالي:

باطنة 288

أطفال 182

جراحة 87

أنف وأذن 115

جلدية 238

أسنان 122

نساء وتنظيم أسرة 168

إجراء 179 تحليلاً مختلفاً للمرضى

68 حالة أشعة عادية وموجات صوتية

فحوصات لـ 209 مرضى ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم

تحويل 17 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم

وأكد وكيل الوزارة حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين، إذ أقيم على هامش القافلة 134 ندوة تثقيفية، و110 حالات استبيان، مؤكدا استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.