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الكشف على 1378 مريضا في قافلة علاجية ضمن «100 يوم صحة» بالدقهلية

كتب:

آية حسنين
01:35 م | الخميس 07 سبتمبر 2023
قافلة طبية بالدقهلية

قافلة طبية بالدقهلية

كشف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إطلاق مديرية الصحة، قافلة طبية علاجية في قرية المعالوة مركز تمى الأمديد مشاركة ودعما للمبادرة الرئاسية «100 يوم صحة»، ومكونة من 6 عيادات تحت إشراف الدكتورة علياء أبو السعود منسق عام القوافل، وجرى توقيع الكشف على 1378 مواطنا.

إطلاق قافلة طبية بالدقهلية

وأشار «مكين» في بيان له، إلى أنّ القافلة الطبية جاءت بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتنفيذاً لتوجيهات محافظة الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.

توقيع الكشف على 1378 مريضا 

وأضاف أنه جرى توقيع الكشف على 1378 مريضا في تخصصات: «جراحة، أنف وأذن، تنظيم أسرة، أسنان، معمل طفيليات وأشعة x ray»، وجاء بيان القافلة كالتالي:

  1. باطنة 75 حالة
  2. العظام 50 حالة
  3. الأطفال 75 حالة
  4. النساء وتنظيم الأسرة 50 حالة
  5. الجلدية 50 حالة
  6. الأسنان 64 حالة
  7. إجراء 65 تحليلاً مختلفاً للمرضى
  8. 12 حالة أشعة موجات صوتية 
  9. فحوصات لـ 65 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم
  10. 45 حالة اعتلال كلوي

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