«صحة المنوفية» تطلق قافلة طبية مجانية في قرية منشية السلام بمركز تلا غدا

تنظم مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، قافلة طبية علاجية مجانية في قرية منشية السلام التابعة لمركز تلا، غدا، في إطار المبادرة الرئاسية «100 يوم صحة».

مواعيد القافلة الطبية في مركز تلا

وأكدت الدكتورة الدكتورة الشيماء شفيق، منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، أن القافلة الطبية المجانية في قرية منشية السلام التابعة لمركز تلا تنطلق غدا الأربعاء وتستمر حتى مساء يوم الخميس، على أن يكون الكشف علي جميع المرضى بالمجان، وكذلك صرف العلاج من الصيدلةاخل القافلة مجانا للمرضي.

تخصصات طبية متنوعة

وأضافت منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، أن القافلة تضم تخصصات طبية مختلفة، منها باطنة ورمد وأطفال وأسنان وجراحة جلدية وأنف وأذن وتنظيم أسرة، وندوات تثقيفية، وكشف عشوائي للضغط والسكر، وعمل أشعة وتحاليل للمواطنين، فضلا عن ندوات توعية للمواطنين في القرية والقري المجاورة.

وأشارت إلي أن القافلة المجانية في قرية منشيه السلام التابعة لمركز تلا، تشهد وجود فرق طبية علي أعلي مستوي في التخصصات المختلفة، مؤكدة أن الحالات التي تحتاج إلي تدخلات جراحة أو تخصصات غير موجوده يتم تحويلها إلي المستشفيات المركزي والعامة، موضحة أن بدء عمل القافلة يكون في صباح الغد وتستمر حتى مساء يوم الخميس.