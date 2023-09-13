«البحوث الزراعية»: استنباط سلالات جديدة من الأرز بخصائص موفرة للمياه

أكد الدكتور إسماعيل الرفاعي، رئيس قسم بحوث الأرز بمركز البحوث الزراعية، أنه في ظل الظروف العالمية وتراجع صادرات الأرز، برز لدى الدولة المصرية تحديا مهما بزيادات المساحات المزروعة من المحصول رغم الحاجه إلى المياه.

جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي من الأرز

وأضاف «الرفاعي» خلال استضافته ببرنامج «8 الصبح» والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ جهود وخطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي من محصول الأرز ارتكزت على استنباط سلالات جديدة بخصائص موفرة للمياه، عبر تهجينات طبيعية بدون أي تعديل وراثي.

وتابع رئيس قسم الأرز بالبحوث الزراعية، أنَّ مصر لن تتأثر بقرارات منع أو تخفيض الهند والصين لصادراتها من الأرز، ولديها اكتفاء ذاتي من الأرز على مدار سنوات طويلة والمساحات المزروعة في مصر تكفي احتياجات السكان، بل وتحقق فائض في الإنتاج.

جهود متواصلة لإنتاج أصناف من الأرز أقل استهلاكاً للمياه

وأشار رئيس قسم بحوث الأرز بمركز البحوث الزراعية، إلى العلاقة وثيقة بين إنتاج الأرز ووفرة المياه، وبفضل الجهود المتواصلة تحققت المعادلة الصعبة بتوفير أكبر قدر من المياه التي يتم استهلاكها لزراعة محاصيل الأرز مع زيادة الإنتاجية، موضحاً أنَّ الأصناف القديمة للأرز احتاجت 165 يوما في دورتها الزراعية، وبفضل جهود «البحوث الزراعية» حالياً تستغرق من 125 إلى 135 يوما فقط بتوفير حوالي 40 يوما من استهلاك المياه في إنتاج الأرز، بتقصير فترة نمو الأرز ونقل جين تحمل نقص المياه للأصناف الجديدة، وبذلك تتحمل ظروف نقص المياه.