موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. خلال ساعات

قالت مصادر في اللجنة العليا للتنسيق والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، إنّ موعد اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 سيكون خلال ساعات، موضحة أنّ العمل جار للانتهاء منها وتجهيزها في أسرع وقت لإتاحتها أمام الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الأول والثاني المسجلين بالمرحلة، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وأوضحت المصادر لـ«الوطن»، أنّ الموقع الإلكتروني يعمل بكفاءة قبل موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، المقرر أن تكون خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى أنّه فور الانتهاء من تجهيز النتيجة واعتمادها سيتم إتاحتها عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني، ويمكن للطلاب الاطلاع على النتيجة من خلال كتابة رقم الجلوس والرقم السري.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وتابعت المصادر أنّه سيتم الكشف عن موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2023 لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 مباشرة، ومن المقرر أن تكون خلال 72 ساعة من إعلان النتيجة وفقا لتوجيهات وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.