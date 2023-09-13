تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. قائمة بالكليات المتاحة للشعبتين العلمي والأدبي

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي، أن العمل يجرى حاليا للانتهاء من أعمال تنسيق المرحلة الثالثة، ووضع الحدود الدنيا للكليات المتاحة علمي علوم ورياضة وأدبي للناجحين في امتحانات الثانوية العامة «دور أول وثاني»، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، لافتا إلى أنه فور الانتهاء منها يتاح عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق.

الكليات المتاحة علمي علوم ورياضة وأدبي

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، الأماكن الشاغرة لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة، والتي جاءت كالتالي:

كليات الشعبة العلمية علوم

- التربية النوعية

- التربية الرياضية

- التربية الفنية

- التربية الموسيقية

- السياحة والفنادق

- آداب انتظام

- آداب انتساب

- حقوق انتساب

- حقوق

- تربية طفولة

- الخدمة الاجتماعية

- المعاهد الفنية التجارية

- المعاهد العليا للادارة

- معاهد نظم المعلومات

- معاهد الخدمة الاجتماعية

أماكن شاغرة لكليات الشعبة العلمية رياضة

- التربية الرياضية «بنين و بنات»

- التربية الموسيقية

- آداب انتظام

- آداب انتساب

- التربية النوعية

- التربية الفنية

- المعاهد الفنية التجارية

-المعاهد العليا للادارة

- السياحة والفنادق

- حقوق انتساب

- حقوق

- تربية طفولة

- الخدمة الاجتماعية

- معاهد نظم المعلومات

- معاهد الخدمة الاجتماعية

أماكن شاغرة للشعبة الأدبية لكليات تنسيق المرحلة الثالثة

- كليات التربية الفنية

- تربية موسيقية

- التربية النوعية

- المعاهد العليا والمتوسطة