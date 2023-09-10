تنسيق كلية آداب انتساب 2023 مرحلة ثالثة.. لا توجد أماكن شاغرة لـ«أدبي»

يواصل طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة الأدبية عن تنسيق كلية آداب انتساب 2023 مرحلة ثالثة وحقيقة وجود أماكن شاغرة لطلاب الشعبة الأدبية في الجامعات الحكومية والخاصة، وهو ما كشفه السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والمشرف على التنسيق، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، مؤكداً أنه لا توجد أي أماكن شاغرة واكتمال الكليات في المرحلتين الأولى والثانية بالأعداد المقررة لها التي حددتها اللجنة العليا للتنسيق.

تنسيق كلية آداب انتساب 2023 مرحلة ثالثة

وأوضح رئيس قطاع التعليم، أن الإقبال من الطلاب على كليات القطاع الأدبي أدى إلى اكتمالها في تنسيق المرحلتين الأولى والثانية، كعدم وجود أماكن شاغرة بتنسيق كلية آداب انتساب 2023 مرحلة ثالثة، من الناجحين في امتحانات الثانوية العامة سواء في الدور الأول أو الثاني.

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية الحدود الدنيا لتنسيق كلية آداب انتساب 2023 التي حددها الأعلى للجامعات:

آداب انتساب موجه دمنهور283.0

آداب انتساب موجه الزقازيق283.0

آداب انتساب موجه المنصورة282.5

آداب انتساب موجه طنطا282.5

آداب انتساب موجه الفيوم282.0

آداب انتساب موجه كفر الشيخ281.5

آداب انتساب موجه دمياط280.5

آداب انتساب موجه بور سعيد280.5

آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية280.0آ

آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس280.0

آداب انتساب موجه أسوان279.0

آداب بني سويف278.5

آداب انتساب موجه بني سويف277.0

آداب انتساب موجه أسيوط275.0

آداب انتساب موجه سوهاج271.5