تداول 50 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

شهدت مواني البحر الأحمر، وصول 32 ألف طن ألمونيوم لميناء سفاجا وتصدير 6000 طن دقيق عبر ميناء بورتوفيق.

11 سفينة على أرصفة المواني

وأعلن المركز الإعلامي للهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 11 سفينة، وجرى تداول 50000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و603 شاحنات و155 سيارة.

وأوضح البيان، أن حركة الواردات 37000 طن بضائع، و294 شاحنة و109 سيارات.

فيما شملت حركة الصادرات 13000 طن بضائع، و313 شاحنة و46 سيارة.

وصول 32 ألف طن ألمونيوم لميناء سفاجا

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس، بينما تغادر السفينة دليلة، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة OAK HARBOUR وعلى متنها 32 ألف طن ألمونيوم قادمة من السعودية والعبارة أمل وغادرت السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس.

كما جرى تداول 1825 طن بضائع و160 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي ايلة، سينا وبريدج.

ويستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة NOURAY قادمة فارغة من بورسودان ومغادرة السفينة لوتس وعلى متنها 6000 طن دقيق متجهة إلى بورسودان وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1300 راكب بموانيها.