إصابة سائق في انقلاب سيارة مواد بترولية على طريق الإسماعيلية السويس

أصيب سائق في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، جراء انقلاب سيارة مواد البترولية على طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي قرب مدخل محافظة الإسماعيلية، وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث.

انقلاب سيارة مواد بترولية على طريق الإسماعيلية السويس

وتلقى اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة مواد بترولية في طريق الإسماعيلية السويس، أمام قرية فنارة التابعة لمركز ومدينة فايد.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور مصعب البدراوي بسيارة إسعاف نقلت المصاب إلى مستشفى فايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

حالة المصاب في حادث الإسماعيلية

وقالت المصادر الطبية في مستشفي فايد التخصصي إن المصاب في حادث الإسماعيلية تعرض للإصابة بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بالجسد وتم نقله لقسم الطوارئ بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الإشاعات والفحوصات الطبية.

التعامل مع حادث الإسماعيلية

ووجه اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية، بالانتقال مسؤولي الوحدة المحلية وطاقم الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالتعامل مع الحادثة حيث تم استعدال السيارة وجارى رفعها من مكان الحادث لفتح الطريق.

وقالت مصادر أمنية إن خزان السيارة كان فارغًا، والسيارة كانت في طريقها من الإسماعيلية إلى السويس، للتعبئة والنقل وتعرضت للتصادم بالجزيرة الوسطى في الطريق.