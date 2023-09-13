تفريغ حمولات 36 سفينة في ميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة

انتظمت حركة التداول والملاحة بالهيئة العامه لميناء الإسكندرية خلال الـ 24 ساعة الماضية، عقب تخوفات من العاصفة دانيال وتأثيرها، إذ جرى دخول وخروج 11 سفينة إلى أرصفة ميناءي الإسكندرية والدخيلة.

وأفاد بيان الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بأنه يجري حاليا العمل على شحن وتفريغ 36 سفينة أبرزها سفن الحاويات والصب الجاف والسائل بالميناء.

حركة تداول البضائع والحاويات

وأضاف بيان الهيئة، أنه مع انتظام حركة تداول الحاويات خلال 24 ساعة، جرى تداول 1531 حاوية مكافئة.

بينما بحركة تداول البضائع في ميناءي الإسكندرية والدخيلة جرى تداول 122 ألف طن تقريبا خلال 24 ساعة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وجاف وبضائع عامة وترانزيت.

تطبيق إجراءات الأمن والسلامة

ووجّه اللواء بحري نهاد شاهين رئيس مجلس الإدارة، بضرورة متابعة الرصدات الجومائية لضمان آمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء ومتابعة حركة العاصفة دانيال وضمان الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في كل العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.