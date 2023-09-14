إجراءات جديدة في اعتماد المؤسسات التعليمية من الجودة

أكد الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء، أن كثافات الفصول الدراسية في بعض مؤسسات التعليم قبل الجامعي تُعد عائقا لحصول المؤسسة على الاعتماد من الهيئة، موضحاً أن مجلس إدارة الهيئة اتخذ بعض القرارات لمساعدة المؤسسات لاستيفاء وتطبيق معايير الجودة وإيجاد حلول بديلة للتغلب على مشكلاتها.

المجلس قرر اعتماد المؤسسات ذات الكثافة الطلابية بشرط

وأضاف في بيان له، أن المجلس قرر اعتماد المؤسسات ذات الكثافة الطلابية ولكن شرط أن يكون لدى هذه المؤسسات ممارسات مبتكرة وحديثة للتغلب على الكثافات وهي حلول متاحة ومعروفة لكل المؤسسات التعليمية مثل التعليم الهجين والتعليم خارج الفصول والفصل المقلوب، موضحاً أن كل هذه الممارسات تعد وسائل جيدة وتصب في جودة العملية التعليمية.

مشكلة الكثافات الطلابية ليست في مصر فقط

وأشار إلى أن مشكلة الكثافات الطلابية ليست في مصر فقط وإنما في كل الدول ذات الكثافة السكانية العالية، مؤكداً على ضرورة التعامل معها والتغلب عليها من خلال الحلول غير التقليدية والمعروفة دولياً.

وأضاف عشماوي بأن الهيئة تعمل من خلال زيارات الاعتماد على رصد كل نقاط القوة والضعف في مؤسستنا التعليمية ومساعدة المؤسسات على إعداد خطط للتغلب على نقاط الضعف بها والعمل على ابتكار حلول حديثة للتغلب على مشكلاتها: «نرحب بالممارسات المتميزة والفكر الابتكاري ونشجعه ويعد معيار مساعد في اعتماد المؤسسات التعليمية».

وأضاف الدكتور علاء عشماوي بأن الهيئة طورت من معايرها ونمط زيارة المراجعة للقضاء على تستيف الأوراق والنظر إلى ممارسات الجودة على أرض الواقع وبأدلة ملموسة يستطيع فريق الزيارة رصدها والتحقق منها لضمان جودة العملية التعليمية بكل أبعادها.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة لدراسة نقاط الضعف بمؤسسات التعليم قبل الجامعي والتي تقف حائل امامها للحصول علي الاعتماد واستيفاء معايير الجودة بها حيث قرر المجلس انه يشترط لاعتماد المؤسسة التعليمية بالتعليم قبل الجامعي أن تكون المساحة المخصصة لكل متعلم لا تقل عن متر مربع، على أن تحسب تلك المساحة بإجمالي عدد المتعلمين بالمؤسسة التعليمية مقسوما على المساحة الإجمالية لقاعات التدريس والمساحات التي يجوز استخدامها في التعليم والتعلم وانه في حالة استيفاء المؤسسة التعليمية معايير الاعتماد المقررة يمكن التجاوز عن المعيار المشار إليه، بشرط أن تشمل الدراسة الذاتية حلولا مبتكرة للتغلب على الكثافات المرتفعة، وأن تكون المساحة المخصصة لكل متعلم تسمح بسهولة الحركة، على أن يثبت ذلك من واقع الممارسات الفعلية بالمؤسسة التعليمية علي ان يتم العمل بهذا القرار اعتبارا من العام الدراسي 2023/ 2024.