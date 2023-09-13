ابنة رجاء الجداوي: أمي كانت تبدأ يومها بالصلاة.. والشياكة بالنسبة لها تعاملات

كشفت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، ملامح من حياة والدتها، موضحة أن والدتها كانت تتميز بالطبع الهادئ، وكانت تبدأ يومها بالصلاة عقب الاستيقاظ من نومها، وتناول مشروبها المفضل «الشاي باللبن»، مشيرًة إلى أنه فى الأيام توجهها إلى العمل كانت تستيقظ فجرًا، لحرصها الشديد على التواجد في موقع التصوير مبكرًا، حتى أنها كانت تتواجد قبل موعد التصوير بساعة.

رجاء الجداوى كانت تتميز بأسلوبها الخاص

أضافت ابنة رجاء الجداوي، خلال لقائها على قناة «ten»، أن والدتها كانت تتميز بأسلوبها الخاص، فلم تكن تضايق أحد على الإطلاق، متابعة: «كانت لما تنفعل تتحدث بأسلوب لائق، وأي حد كانت بتتعامل معاه كان بيحصل رباط نفسي بيها قوي».

الأناقة الداخلية أهم من الأناقة الخارجية

قالت أميرة مختار: «رجاء الجداوى كانت دايما تقول إن الأناقة الداخلية أهم من الأناقة الخارجية، لأن الأناقة تصل من خلال الشخصية والأسلوب والقلب، وكانت دايما تقول الشياكة تعاملات مش لبس».