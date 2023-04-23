شروط الحصول على التدريب المهني من «القوى العاملة» بشكل مجاني

تقدم مديريات القوى العاملة بالمحافظات، العديد من التدريبات السريعة على المهن المختلفة وورش العمل لتعليم الحرف، للشباب والفتيات، بشكل دوري، وذلك من سن 20: 45 سنة.

وحددت وزارة القوى العاملة مجموعة من الاشتراطات للتقديم والاستفادة من التدريبات وورش العمل، وفق صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وهي:

شروط الحصول على تدريبات وزارة القوى العاملة

1- تقديم ما يفيد معرفته بالقراءة و الكتابة أو إجراء اختبار عن طريق المديرية المختصة.

2- تقديم صورة من المؤهل الدراسي ( إن وجد).

3- تقديم ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

4-- تقديم إقرار بعدم التحاق المتقدم بمدرسة أو منشأة قطاع خاص أو عام أو حكومي.

5- تقديم شهادة قيد من مكتب القوى العاملة.

وتستغرق التدريبات المهنية السريعة مدة 4 أشهر، وهى تدريبات دون رسوم، حيث تتم المديرية المختصة تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة وتقدم بشكل مجاني دون أي رسوم.

وتقدم مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة القوى العاملة، تدريبات فىي 50 مهنة أبرزها المهن الحرفية أو صيانة المحمول والحاسب الآلي والسباكة والخياطة وغيرها من المهن التي يتطلبها السوق المحلية.