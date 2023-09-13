ماكرون ينتقد رفض المغرب لقبول المساعدات الفرنسية

أعربت الرئاسة الفرنسية بقيادة إيمانويل ماكرون، عن استياءها من الجدل القائم بين فرنسا والمغرب فيما يتعلق بعلاقتهما، ورفض المساعدة في التعافي من الزلزال المدمر يوم الجمعة الماضية، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

ماكرون يخاطب الشعب المغربي

وأعلن المغرب الأحد الماضي، قبوله دعماً من عدة دول، لكنّه لم يطلب المساعدة من فرنسا، ما أثار العديد من التساؤلات، مما تحدث ماكرون في رسالة فيديو خاطب فيها الشعب الغربي قائلاً: «من الواضح أنه يعود إلى جلالة الملك والحكومة المغربية بصورة سيادية بالكامل وتنظيم المساعدات الدولية وبالتالي نحن بتصرف خيارهما السيادي».

وكانت علاقة بين ماكرون والمغرب صعبة في السنوات الأخيرة، لا سيما على أراضي الصحراء الغربية المتنازع عليها، والتي يريد المغرب من فرنسا الاعتراف بها كمغربية، ولم يكن للمغرب مبعوث في باريس منذ يناير.

2901 قتيل جراء زلزال المغرب

ووصلت حصيلة عدد القتلى جراء الزلزال إلى 2901 قتيل وأكثر من 5500 جريح، فيما لا يزال رجال الإنقاذ يكافحون للوصول إلى القرى الجبلية النائية التي تضررت بشدة جراء الزلزال في محاولة إنقاذ الأحياء من تحت الأنقاض، بالإضافة إلى إيصال المساعدات للأسر المنكوبة وخاصة في القرى النائية التي تعاني من بطء وصول المساعدات.

وأطلق الصليب الأحمر الدولي مناشدة لجمع أكثر من 100 مليون دولار للمساعدة العاجلة، في وقت تتلاشي فيه الآمال للعثور على الناجين، كما يحاول عناصر الإنقاذ المغاربة بدعم من فرق أجنبية ومتطوعين في تسريع عمليات البحث وتوفير مأوي لمئات الأسر التي خسرت مساكنها.