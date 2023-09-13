كاتب مغربي يؤكد وصول الإعانات إلى منكوبي «زلزال الحوز» رغم عدة عقبات

قال الكاتب الصحفي المغربي، عبدالحق ميغراني، إنَّ عمليات الإنقاذ من تبعات «زلزال الحوز» المدمر، الذي ضرب مناطق متعددة في المملكة المغربية، خاصة منطقة مراكش، مازالت مستمرة، مشيراً إلى أن هناك تعاون كبير وتضامن مع منكوبي الكارثة، امتد إلى أسبوع حتى الآن.

ميغراني: بدء وصول الإعانات للمناطق المنكوبة

وأضاف «ميغراني»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، أنَّ العديد من الإعانات بدأت في الوصول إلى المناطق المنكوبة بسبب زلزال المغرب، خاصة إلى منطقة الحوز، وهي ليست بمنطقة صغيرة وعبارة عن سلاسل جبلية تتميز بوعورة مسالكها، حيث أدى الزلزال حدوث انهيارات جبلية وسقوط العديد من الأحجار على الطرقات، ما يعيق فرق الإغاثة عن عملها.

وصول فرق الإغاثة للمناطق المنكوبة

وتابع الكاتب الصحفي أنَّ إمكانية وصول فرق الإغاثة إلى المناطق البعيدة جيدة، وعملياً هناك مناطق لم نكن نسمع عنها شيئاً استطاعت فرق الإغاثة وصولها، وحتى المناطق الوعرة لا تعيق عمليات الإنقاذ، فهناك عدة طرق ووسائل للوصول إلى تلك المناطق الوعرة عن طريق الجو أو البر، وهناك طريق وحيد بري، لكن ما قد يعيق فرق الإغاثة والإنقاذ هو الانهيارات التي تحدث بشكل فجائي، بسبب ما خلفته الكارثة، ويتوجب على السلطات أن تزيل هذه العوائق أولاً قبل أن تعبر للمناطق المنكوبة.