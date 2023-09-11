أستاذ هندسة إنشائية: أغلب خسائر الزلازل تكون في مناطق العشوائيات
كتب:
يارا أشرف
05:59 ص | الإثنين 11 سبتمبر 2023
آثار زلزال المغرب-صورة أرشيفية
وجه الدكتور أيمن مسلم، خبير الزلازل وأستاذ الهندسة الإنشائية بجامعة كاليفورنيا، نصائح مهمة من أجل تفادي أو تقليل الخسائر والأرواح جراء حدوث الزلازل، قائلا إنه من الضروري التأكد من تصميم مباني لها قدرة على تلقي الصدمات الناتجة عن الزالازل فضلا عن إقامة برنامج ورؤية حول مسألة تقليل آثار وخسائر الزلازل مع تدخل الحكومة كونها لها القدرة على ضبط الأمور والتفتيش الفني.
الحكومة تبذل جهودا كبيرة لحل العشوائيات
وأضاف «مسلم»، خلال مداخلة عبر تطبيق زوم على القناة الأولى: «معظم خسائر الزلزال الذي ضرب مصر عام 1992 كان في مناطق العشوائيات، ولكن الآن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لحل العشوائيات من أجل تقليل نسب التضحية بالمواطنين الذين يقنطون بتلك المناطق»، مشيرا إلى أن هناك صعوبة في وصول المساعدات للمناطق العشوائية سواء عربات نقل أو معدات أو سيارات إطفاء أو الإسعاف وغيرها.
وطالب بتدشين مبادرة وطنية أو قومية لمتابعة ورصد الأماكن التي يوجد بها احتمالية حدوث زلزال، مشيرا إلى أن موقع مصر غير خطير بالنسبة لمسألة حدوث الزلازل، ولكن بعض المناطق كالجزء الجنوبي من خليج السويس وشمال البحر الأحمر وخليج العقبة تشهد تحركات كبيرة أو تزيد احتمالية تعرضها للزلازل بصورة أكبر.