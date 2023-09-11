أستاذ هندسة إنشائية: أغلب خسائر الزلازل تكون في مناطق العشوائيات

‏وجه الدكتور أيمن مسلم، خبير الزلازل وأستاذ الهندسة الإنشائية بجامعة ‏كاليفورنيا، نصائح مهمة من أجل تفادي أو تقليل الخسائر والأرواح جراء حدوث ‏الزلازل، قائلا إنه من الضروري التأكد من تصميم مباني لها قدرة على تلقي ‏الصدمات الناتجة عن الزالازل فضلا عن إقامة برنامج ورؤية حول مسألة تقليل ‏آثار وخسائر الزلازل مع تدخل الحكومة كونها لها القدرة على ضبط الأمور ‏والتفتيش الفني.‏

الحكومة تبذل جهودا كبيرة لحل العشوائيات

وأضاف «مسلم»، خلال مداخلة عبر تطبيق زوم على القناة الأولى: «معظم خسائر ‏الزلزال الذي ضرب مصر عام 1992 كان في مناطق العشوائيات، ولكن الآن ‏الحكومة تبذل جهودا كبيرة لحل العشوائيات من أجل تقليل نسب التضحية ‏بالمواطنين الذين يقنطون بتلك المناطق»، مشيرا إلى أن هناك صعوبة في وصول ‏المساعدات للمناطق العشوائية سواء عربات نقل أو معدات أو سيارات إطفاء أو ‏الإسعاف وغيرها.‏

وطالب بتدشين مبادرة وطنية أو قومية لمتابعة ورصد الأماكن التي يوجد بها ‏احتمالية حدوث زلزال، مشيرا إلى أن موقع مصر غير خطير بالنسبة لمسألة ‏حدوث الزلازل، ولكن بعض المناطق كالجزء الجنوبي من خليج السويس وشمال ‏البحر الأحمر وخليج العقبة تشهد تحركات كبيرة أو تزيد احتمالية تعرضها ‏للزلازل بصورة أكبر. ‏