الزلازل الأكثر فتكا في القرن الـ21.. بينها هزة أودت بحياة 230 ألف شخص

ضرب زلزال قوي المغرب، ولحقت مدينة مراكش التاريخية أضرارا كبيرة بفعل الهزة التي بلغت قوتها 6.8 درجة، ما تسبب في مصرع وإصابة الآلاف من المواطنين.

استخدم موقع «فجوال كابيتالست» الأمريكي بيانات صادرة عن المراكز الوطنية للمعلومات البيئية NCES، لرسم بؤر الزلازل الأكثر فتكًا في القرن الحادي والعشرين حتى الآن، من خلال إجمالي عدد القتلى، ويشمل ذلك الضحايا من الأحداث الثانوية، مثل تسونامي بعد كل زلزال.

الزلازل المدمرة من عام 1998 وحتى الآن

- 9 سبتمبر 2023.. زلزال المغرب بلغت قوته 6.8 ريختر وتسبب في مقتل 2012 شخصا، وإصابة 2059 «حتى الآن».

- 6 فبراير 2023.. زلزال تركيا وسوريا بلغت قوته 7.8 درجة تسبب في مصرع أكثر من 20 ألف شخص.

- 22 يونيو 2022.. زلزال أفغانستان، بلغت قوته 6.1 درجة، وتسبب في مصرع أكثر من 1100 شخص.

- 14 أغسطس 2021.. زلزال هايتي، بلغت قوته 7.2 درجة، وتسبب في مصرع أكثر من 2200 شخص.

- 28 سبتمبر 2018.. زلزال إندونيسيا.. بلغت قوته 7.5 درجة، ما أدى إلى حدوث تسونامي ومقتل أكثر من 4300 شخص.

- 25 أبريل 2015.. زلزال نيبال، بلغت قوته 7.8 درجة، ولقي نحو 8800 شخص مصرعهم.

- 11 مارس 2011.. زلزال الساحل الشمالي الشرقي لليابان، بلغت قوته 9 درجات، ما أدى إلى حدوث تسونامي، وأسفر عن مقتل أكثر من 18400 شخص.

- 12 يناير 2010.. زلزال هايتي، بلغت قوته 7 درجات، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 ألف شخص، وتشير تقديرات الحكومة إلى أنّ العدد وصل إلى 316 ألف قتيل.

- 12 مايو 2008.. زلزال سيتشوان في الصين، بلغت قوته 7.9 درجة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 87500 شخص.

- 27 مايو 2006.. زلزال جزيرة جاوة بإندونيسيا، بلغت قوته 6.3 درجة، تسبب في مصرع أكثر من 5700 شخص.

- 8 أكتوبر 2005.. زلزال كشمير الباكستانية، بقوة 7.6 درجة، تسبب في مقتل أكثر من 80 ألف شخص.

مصرع 230 ألف شخص

- 28 مارس 2005.. زلزال بقوة 8.6 درجة ضرب شمال سومطرة في إندونيسيا، أسفر عن مصرع 1300 شخص.

- 26 ديسمبر 2004.. زلزال بقوة 9.1 درجة في إندونيسيا يؤدي إلى حدوث تسونامي في المحيط الهندي، ما أسفر عن مقتل 230 ألف شخص في عشرات البلدان.

- 26 ديسمبر 2003.. ضرب زلزال بقوة 6.6 درجة جنوب شرق إيران، ما أسفر عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص.

- 21 مايو 2003.. زلزال بقوة 6.8 درجة ضرب الجزائر، أسفر عن نصرع أكثر من 2200 شخص.

- 26 يناير 2001.. زلزال بقوة 7.6 درجة ضرب ولاية جوجارات في الهند، ما أسفر عن مقتل ما يصل إلى 20 ألف شخص.

- 17 أغسطس 1999.. زلزال بقوة 7.6 درجة يضرب مدينة إزميت في تركيا، ما أسفر عن مقتل نحو 18 ألف شخص.

- 30 مايو 1998.. قُتل أكثر من 4000 شخص بعد أن ضرب زلزال بقوة 6.6 درجة مقاطعة بدخشان الأفغانية.