رئيس حي المنتزه أول: استعدادات مكثفة لاستقبال الأمطار والنوات

قال اللواء محمد عبدالله سحلول، رئيس حي المنتزه أول، إن كل الأجهزة التنفيذية في حالة تأهب واستعداد لاستقبال النوات المفاجئة وجرى تطهير الشنايش والمطابق وإعاده تطهيرها لضمان عدم وجود عوائق بها، مع المتابعة الميدانية لأعمال تطهير واختبار كفاءة شنايش نفق محمد نجيب سيدى بشر، بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي.

تمركز سيارات الصرف الصحي

وأشار سحلول، في تصريح خاص لـ«الوطن» أنة تم التنسيق مع شركة الصرف الصحي على أن تتمركز سياراتها بالأماكن التالية: شارع جمال عبد الناصر أسفل كوبري 45 وشارع ملك حفني بحري أرض المحمرة وبدالة ش جمال عبد الناصر فيكتوريا فضلاً عن متابعة تمركز سيارات الصرف الصحي «طريق الكورنيش أمام فندق المحروسة، طريق الكورنيش بئر مسعود» بتواجد تحت إشراف مدير إدارة الشواطىء.

حملة تجريف الأنفاق

وأضاف رئيس حى المنتزه أول أن الحي قام بحملة تجريف للإنفاق تحت إشراف مدير إدارة الرقابة والرصد البيئي وبالتنسيق مع شركة نهضة مصر حيث تم عمل حملة تجريفات لجميع الأنفاق الواقعة بنطاق الحي بالقطاعين القبلي والبحري، وذلك استعدادًا لموسم الأمطار والنوات المنتظرة مع استمرار متابعة حملات الكنس والتجريف للأتربة والحصى لتسهيل سيولة المياه ووصولها للشنايش وتصريفها أولا بأول.