تحرير 19 محضرا في حملة تموينية مكبرة على المنشآت الغذائية بالدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة منية النصر بالدقهلية، حملة تموينية مكبرة على عدد من المحال ومنشآت لبيع السلع الغذائية، تضمنت المرور على المخابز والأفران، لضبط الأسعار ومراقبتها وللقضاء على التلاعب والغش، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية وتوفيرها بأسعار مناسبة ومعلنة أمام المواطنين، بالتنسيق مع محافظة الدقهلية، وبتشكيل لجان مكونة من مديرية التموين ومباحث التموين ومديريتي الطب البيطري والصحة، ومسؤولي البيئة والإشغالات، وأسفرت عن تحرير 19 محضرا متنوعا.

نتائج الحملة التموينية على المنشآت الغذائية بالدقهلية

‏‎وقال محمد عبدالباقي، رئيس مركز ومدينة منية النصر، في بيان، إنّ الحملة التموينية أسفرت عن المرور على 5 منشآت غذائية وخلال المرور تم التحفظ على 10 كيلو جرامات لحوم بلدية ذبح خارج السلخانة لدى صاحبها لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها، ضبط 3 قاروصة سجائر بيع أزيد عن السعر الرسمي، إعدام حوالي 25 كيلوجرام أغذية متنوعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي، تحرير عدد 4 محضر بيئة، وتحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و4 محاضر عدم وجود شهادة صحية، ومحضر واحد نقص فى الاشتراطات الصحية، وتم تحرير 4 محاضر على سلع تباع بأسعار أعلى من السعر الرسمي، وتحرير محضر واحد طب بيطرى للذبح خارج السلخانة.

ضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات بالدقهلية

وشدد رئيس مجلس مدينة منية النصر، في بيان، على ضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدي لكل أشكال الغش التجارى وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار، استمرار حملات المرور والتفتيش على المطاعم والمحلات لبيع السلع الغذائية بنطاق المركز، مؤكدا أن هذه الحملات تستهدف ضمان توافر السلع الغذائية واللحوم بالمواصفات الصحية السليمة والمتابعة المستمرة للمواد الغذائية المعروضة من حيث الصلاحية للاستهلاك الآدمي حرصاً على سلامة وحياة المواطنين.