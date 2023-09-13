3 صفقات أهلاوية من التوقيع إلى منصات البطولات.. «4 أيام تكفي لموديست»

من التوقيع إلى مسرح التتويج بالبطولات، هكذا يكون المسار الطبيعي لصفقات الأهلي، الذي لا يكل أو يمل من اقتناص الألقاب، ما جعل الفرصة سانحة دائمًا أمام الوافدين الجديد، لإضافة بطولة مبكرة إلى سجلاتهم داخل القلعة الحمراء.

4 أيام وقد يبتسم الحظ لموديست مع الأهلي

المهاجم الفرنسي أنتوني موديست، آخر المنضمين قائمة صفقات الأهلي، في الميركاتو الصيفي الأخير، ورغم توقيعه للمارد الأحمر قبل أقل من 48 ساعة فقط، سيكون أمامه فرصة من أجل إضافة أول بطولة في تاريخه مع الأهلي، بعد 4 أيام فقط من انضمامه، وذلك حال مشاركته مع كتيبة مارسيل كولر، في لقاء اتحاد العاصمة، بكأس السوبر الأفريقي، وحسم اللقب لصالح بطل أفريقيا.

الأهلي سيكون على موعد مع ملاقاة اتحاد العاصمة، يوم الجمعة المقبلة، في التاسعة والنصف مساء، للمنافسة على لقب كأس السوبر الأفريقي في محاولة جديدة للسيطرة على بطولات أفريقيا، إذ يدخل المباراة باعتباره حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، فيما يخوض الطرف الجزائري مباراة الكأس باعتباره بطلًا للكونفدرالية.

بداية فضية لمحمد عبدالمنعم

محمد عبدالمنعم نجم دفاع الأهلي، والذي يعد ركيزة أساسية في حسابات مارسيل كولر بالوقت الحالي، بعد انضمامه إلى صفوف المارد الأحمر قادمًا من فيوتشر، في نهاية يناير 2022، ولم تمر 10 أيام حتى ظهر على منصات الاحتفالات بالحصول على المركز الثالث في كأس العالم للأندية، وتسلم الميدالية الفضية في مونديال الأندية، كأول إنجاز يحققه بعد انضمامه لصفوف المارد الأحمر.

وشارك محمد عبدالمنعم مع الأهلي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية، والتي شهدت انتصاره على نظيره بالميراس البرازيلي، ليحصد الميدالية الفضية، وذلك بعدما اضطر بيتسو موسيماني مدرب الفريق حينها، الاعتماد عليه بسبب غياب أيمن أشرف للإيقاف، إلى جانب عدم اقتناعه بالبدء بخدمات رامي ربيعة منذ بداية اللقاء.

4 ألقاب لبرونو سافيو مع الأهلي

أيام قليلة فصلت برونو سافيو لاعب الأهلي السابق، الذي انضم إلى صفوف المارد الأحمر، في موسم 2021- 2022، قادمًا من بوليفار البوليفي، ولم تمر فترة طويلة، حتى حصد لقبين بقميص المارد الأحمر، وذلك بعدما توج بكأس السوبر المصري وكأس مصر، وقبل رحيله حصد لقب الدوري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا مع الأهلي.