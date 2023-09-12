مخرج فيلم فوي: العمل من قصة حقيقة.. ولم أفكر إلا في محمد فراج

تستقبل دور العرض غدا الأربعاء، فيلم فوي فوي فوي بعد إقامة العرض الخاص له اليوم في إحدى السينمات بأكتوبر.

تفاصيل فيلم فوي فوي فوي

المخرج عمر هلال قال في تصريحات لـ«الوطن»: «قصة الفيلم رسمتها عقب معرفتي بهروب لاعبين لكرة الجرس خلال إحدى بطولات العالم، وهي قصة حقيقة وعملنا عليها دراميا لكي تتماشى مع أحداث الدراما، حيث بدلنا فكرة أنها تلعب باليد جعلناها كرة قدم، إلى أن تقابلت مع المنتج محمد حفظي وعرضت عليه الفكرة وقرر تنفيذها».

سبب اختيار محمد فراج لبطولة فيلم فوي فوي فوي

وكشف هلال عن سبب اختياره محمد فراج للقيام بدور البطولة بالفيلم: «موهبة محمد فراج التمثيلية لم تكن الوحيدة التي جعلتني أفكر فيه كبطل للفيلم، ولكن أيضا لكونه لاعب كرة مهاري للغاية، وأنا كنت أريد فنانا محترفا لتلك اللعبة، ومحمد فراج مارس اللعبة لفترة طويلة مع النادي الأهلي أحد أهم الأندية الرياضية في الوطن العربي».

وعن اختيار كلمة Voy ثلاثة مرات اسما للفيلم، قال: «كلمة Voy إسبانية بعنوان أنا قادم، وهي كلمة معتادة في لعبة كرة القدم للمكفوفين، ولذلك رأيت أنها أفضل كلمة يمكن استخدامها كعنوان للفيلم».