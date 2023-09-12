رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مخرج فيلم فوي: العمل من قصة حقيقة.. ولم أفكر إلا في محمد فراج

كتب:

محمود الرفاعي
11:49 م | الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
فوي فوي فوي

فوي فوي فوي

تستقبل دور العرض غدا الأربعاء، فيلم فوي فوي فوي بعد إقامة العرض الخاص له اليوم في إحدى السينمات بأكتوبر.

تفاصيل فيلم فوي فوي فوي

المخرج عمر هلال قال في تصريحات لـ«الوطن»: «قصة الفيلم رسمتها عقب معرفتي بهروب لاعبين لكرة الجرس خلال إحدى بطولات العالم، وهي قصة حقيقة وعملنا عليها دراميا لكي تتماشى مع أحداث الدراما، حيث بدلنا فكرة أنها تلعب باليد جعلناها كرة قدم، إلى أن تقابلت مع المنتج محمد حفظي وعرضت عليه الفكرة وقرر تنفيذها».

سبب اختيار محمد فراج لبطولة فيلم فوي فوي فوي

وكشف هلال عن سبب اختياره محمد فراج للقيام بدور البطولة بالفيلم: «موهبة محمد فراج التمثيلية لم تكن الوحيدة التي جعلتني أفكر فيه كبطل للفيلم، ولكن أيضا لكونه لاعب كرة مهاري للغاية، وأنا كنت أريد فنانا محترفا لتلك اللعبة، ومحمد فراج مارس اللعبة لفترة طويلة مع النادي الأهلي أحد أهم الأندية الرياضية في الوطن العربي».

وعن اختيار كلمة Voy ثلاثة مرات اسما للفيلم، قال: «كلمة Voy إسبانية بعنوان أنا قادم، وهي كلمة معتادة في لعبة كرة القدم للمكفوفين، ولذلك رأيت أنها أفضل كلمة يمكن استخدامها كعنوان للفيلم».

اقرأ المزيد:

مسلسل حرب الحلقة 4.. هروب أحمد السقا من محمد فراج

مسلسل حرب الحلقة 6.. هل ينجح محمد فراج عمر في الإيقاع بـ أحمد السقا؟

محمد فراج: «حرب» يظهر البطولة الحقيقية لضباط الشرطة

4 معلومات عن فيلم فوي فوي فوي.. بطولة محمد فراج ويستند لقصة حقيقية

تفاصيل فيلم «فوي فوي» قبل عرضه.. بطولة محمد فراج ومأخوذ عن قصة حقيقية

محمد فراج وبسنت شوقي يصلان العرض الخاص لـ«فوي فوي فوي»
بقلم محمود الرفاعي