محمد فراج وبسنت شوقي يصلان العرض الخاص لـ«فوي فوي فوي»

وصل منذ قليل إلى العرض الخاص لفيلم فوي فوي فوي، الفنان محمد فراج بطل العمل، والمقام الآن في إحدى السينمات بالسادس من أكتوبر.

محمد فراج وبسنت شوقي في العرض الخاص لفيلم فوي فوي فوي

كما وصل أيضا بجانب الفنان محمد فراج، زوجته الفنانة بسنت شوقي، وهي إحدى بطلات الفيلم ووصل أيضا جيهان الشماشرجي ومعتز هشام وعدد آخر من الفنانين.

بينما حضر أيضا للعرض الخاص كل من منتج العمل محمد حفظي والفنان معتز هشام وأحمد طلعت ومن المقرر أن يحضر باقي أبطال العمل.

أبطال فيلم فوي فوي فوي

يذكر أن فيلم فوي فوي فوي يشارك في بطولته عدد من الفنانين منهم محمد فراج ونيللي كريم وبيومي فؤاد وطه دسوقي وأمجد الحجار وبسنت شوقي وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج عمر هلال.