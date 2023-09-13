«معلومات الوزراء»: أكثر من 10 آلاف جمعية أهلية تعمل بمجال الصحة في مصر

أعلن مركز المعلومات ودعم تخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أن عدد الجمعيات الأهلية في مجال الصحة في مصر 10527 جمعية، موضحا أن هناك 3.5 مليون مستفيد من خدمات الصحية التي تقدمها على مستوى الجمهورية.

وتسعرض «الوطن» في السطور التالية، دور المجتمع المدني في دعم صحة السكان من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بحسب ما أعلن عنه مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار.

دور المجتمع المدني في دعم صحة السكان

- 10527 جمعية أهلية تعمل في مجال الصحة.

- 3.5 مليون مستفيد على مستوى الجمهورية.

- 100 ألف كيس دم سنويا تجمع من خلال حملات التبرع بالدم.

- 306 آلاف شخص من ذوي الإعاقة تقدم لهم خدمات التأهيل والدعم بالتعاون مع 805 هيئات تأهيلية تابعة لجمعيات أهلية.

- 135 مستفيدا سنويا من مراكز تطعيمات الهلال الأحمر.

تعويضات للمتضررين من الأزمات والكوارث

- 21 مليون فرد استفادوا من دعم الأسر المتضررة من «كوفيد 19» بقيمة 5.4 مليار جنيه بالشراكة مع الجمعيات الأهلية.

- 942 مليون جنيه قيمة المساعدات لنحو 229 ألف أسرة متضررة من أزمات وكوارث مختلفة.

- 290 مليون جنيه قيمة الخدمات المقدمة من الهلال الأحمر في النكبات الإقليمية والدولية.