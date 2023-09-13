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«الشباب والرياضة» تشارك في ورشة لدعم قضايا السكان والصحة الإنجابية

كتب:

ماهر هنداوي
02:41 م | الأربعاء 13 سبتمبر 2023
جانب من فعاليات ورشة العمل

جانب من فعاليات ورشة العمل

شاركت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب، في ورشة عمل بعنوان «نهج شامل للنمو السكاني لتعزيز الخصائص السكانية ومعلومات الصحة الإنجابية وقنوات تقديم الخدمات»، لمناقشة أوجه التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، من خلال المرحلة الثانية من المشروع الإيطالي.

البدء في التحضير للمرحلة الثانية

وتأتي هذه المشاركة في إطار البدء في التحضير للمرحلة الثانية من التعاون مع الجانب الإيطالي، والذي يهدف إلى تعزيز قدرة الحكومة والمجتمع المدني فيما يخص قضايا السكان والصحة الإنجابية، وإيضاح أصول المشكلات المصاحبة لهذه القضايا والبحث عن حلول موضوعية لها، مع الاهتمام الخاص بالعادات التي تؤثر على النساء والفتيات.

تناولت ورش العمل مناقشات حول الشباب والفن والشباب والتكنولوجيا والمجتمع المحلي وريادة الأعمال، ومناقشة الأنشطة المقترحة لزيادة دمج الشباب والفتيات في عملية التنمية المستدامة.

دمج مفاهيم السكان والصحة

واستعرضت الورشة ما جرى إنجازه لدمج مفاهيم السكان والصحة في المجتمعات المحلية، والتركيز على دعم النساء والمراهقين والشباب، وتمكينهم بالمعرفة المناسبة لاتخاذ قراراتهم الخاصة بالصحة الإنجابية وتحقيق إمكاناتهم الكاملة، ومناقشة كيفية تعزيز القدرات المحلية المتنوعة لتقديم خدمات عالية الجودة تتناول معلومات شاملة عن خدمات تنظيم الأسرة، واستشارات وخدمات تتكيف مع احتياجات المجتمع.

حضر الورشة كل من منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور حسام عباس رئيس قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان وممثلي صندوق الأمم المتحدة للسكان.

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ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.