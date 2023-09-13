البحر يلفظ عشرت الجثث وأدوات طلاب «درنة» في مشاهد محزنة (صور وفيديو)

اجتاحت العاصفة «دانيال» مناطق واسعة في شرق ليبيا، وتسببت فى جرف العديد من المباني السكنية وكل ما تحتويه في داخلها، إذ أصبحت المدينة أشبه بكومة من التراب، العديد من الصور ومقاطع الفيديو تظهر المأساة التي يعشيها سكان مدينة درنة، على وجه الخصوص، إما بسبب فقدان أفراد من العائلة، أو فقدان المنازل التي كانت تأويهم بين جدرانها، في كارثة إنسانية مؤلمة لا يمكن وصفها بالكلمات.

انتشرت صور على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، المعروف سابقًا باسم «تويتر»، تظهر أمواج البحر تلفظ العديد من جثث الضحايا، بالإضافة إلى عدد كبير من الأدوات المدرسية الخاصة بالطلاب من أبناء المدينة المنكوبة، من أقلام وحقائب مدرسية، حيث كانوا يستعدون للموسم الدراسي الجديد، بينهم من بقي على قيد الحياة، ومنهم من ترك خلفه كل شيء ورحل، رحلوا وظلت دفاترهم فارغة، وحقائبهم الجديدة تطردها الأمواج على حافة الشاطئ.

اعاد البحر في درنة الاقلام والحقائب المدرسية للتلاميذ الذين كانوا يستعدون للموسم الدراسي الجديد .



رحلوا هم وظلت دفاترهم فارغة وحقائبهم جديدة تتقاذفها الامواج على الشاطئ .#إعصار_دانيال#ليبيا pic.twitter.com/uobaJHca8A — الموسيقار (@rg1k1) September 13, 2023

الأمواج تلفظ عشرات الجثث على الشاطئ

وأظهرت فيديوهات حجم المأساة التي يشدها المواطنون من أبناء درنة بأعينهم، إذ يرون الأمواج وهي تطرد عشرات الجثث على شاطئ المدينة الليبية، وسط توقعات بارتفاع أعدد الضحايا إلى الضعف، نظراً لأن عدد المفقودين يُقدر بالآلاف.

عشرات الآلاف أصبحوا بلا مأوي

وخلفت العاصفة المدمرة خسائر مادية وبشرية هائلة، إذ أصبح عشرات الآلاف من الأشخاص بلا مأوي، مطالبين بالحصول على مساعدات دولية، خاصةً وأن ليبيا ليس لديها الخبرة الكافية للتعامل مع تداعيات مثل هذه الكارثة غير المسبوقة.